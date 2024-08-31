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Защитник «Локомотива» Сильянов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

Защитник «Локомотива» Сильянов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»
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Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов заявил, что его команда приложит все усилия, чтобы продлить успешный старт в новом сезоне РПЛ в предстоящем матче с «Краснодаром», который пройдёт завтра, 1 сентября в Москве.

«Конечно, нужно обыгрывать «Краснодар» в предстоящем матче. Будет интересная игра. После победы над «Химками» надо перезагрузиться и выходить так, как выходили в прошлых матчах», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После первых шести туров команда Михаила Галактионова возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе 15 очков. «Краснодар» идёт на третьей строчке с 12 очками. Также обе команды возглавляют свои группы в Кубке России.

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