Девушка Сафонова рассказала, что Матвей сделал ей предложение

Марина Кондратюк, являющаяся девушкой вратаря сборной России и «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказала, что футболист сделал ей предложение.
«Будет ли свадьба? Да. Матвей сделал предложение, просто я не рассказывала», — сказала Кондратюк в эфире шоу «Карты, деньги, два мяча».
Ранее адвокат Ксения Казачек, являющаяся представителем бывшей жены Матвея Сафонова Анастасии, рассказала о желании своей клиентки разделить сумму алиментов на две части. Сообщалось, что бывшая супруга Сафонова просит 238 млн рублей в качестве алиментов.
Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.
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