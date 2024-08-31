Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: «Локомотив» заставил всех усомниться в том, что «Зенит» станет чемпионом

Сёмин: «Локомотив» заставил всех усомниться в том, что «Зенит» станет чемпионом
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отметил неожиданное лидерство железнодорожников на старте нового сезона РПЛ.

«Пока рано делать какие-то выводы о ходе чемпионата. В начале сезона все в один голос говорили, что «Зенит» выиграет, но прошло шесть туров, и он уже потерял очки. «Локомотив», напротив, пока хорошо играет и заставил всех усомниться в том, что «Зенит» станет чемпионом», — приводит слова Сёмина ТАСС.

На данный момент победная серия «Локомотива» в чемпионате и Кубке России составляет семь матчей. В ближайшей игре команда Михаила Галактионова сыграет дома с «Краснодаром» в рамках 7-го тура РПЛ. Игра пройдёт в воскресенье, 1 сентября, в Москве на «РЖД Арене» и начнётся в 19:45 мск.

Материалы по теме
Сёмин: в РПЛ много судейских ошибок. Почему это происходит?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android