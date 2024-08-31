«Встаю в очередь на алименты». Девушка Сафонова — о помолвке с футболистом

Марина Кондратюк, являющаяся девушкой вратаря сборной России и «ПСЖ» Матвея Сафонова, в эфире шоу «Карты, деньги, два мяча» высказалась на тему того, что футболист сделал ей предложение.

Интервьюер: Покажи кольцо!

Кондратюк: Я без кольца сейчас.

Интервьюер: А ты его специально не носишь?

Кондратюк: Да.

Интервьюер: Почему?

Кондратюк: Ну потому что я специально не освещала этот вопрос, чтобы СМИ… Ну понимаете, что… Встаю в очередь на алименты.

Ранее адвокат Ксения Казачек, являющаяся представителем бывшей жены Матвея Сафонова Анастасии, рассказала о желании своей клиентки разделить сумму алиментов на две части. Сообщалось, что бывшая супруга Сафонова просит 238 млн рублей в качестве алиментов.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» нынешним летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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