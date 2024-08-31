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Как закончится матч «Химки» — ЦСКА?

Как закончится матч «Химки» — ЦСКА?
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Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся подмосковные «Химки» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
ЦСКА
Москва
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Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Подмосковная команда имеет в своём активе шесть очков после шести матчей. ЦСКА заработал 10 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков после шести матчей.

В минувшем туре чемпионата России красно-синие разгромили «Акрон» со счётом 4:0. «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (3:3).

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