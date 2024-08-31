Отца Сон Хын Мина оштрафовали за жестокое обращение с юным футболистом — Yonhap

Сон Ун Чжуна, являющегося отцом крайнего нападающего «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мина, оштрафовали за жестокое обращение с юным футболистом из его академии. Вместе с ним санкциям также подверглись ещё два тренера из этой же академии. Об этом сообщает Yonhap.

По информации источника, областная прокуратура Чхунчхона постановила, что, помимо денежного штрафа, размер которого не раскрывается, тренеры должны пройти программу обучения, направленную на предотвращение дальнейшего жестокого обращения с детьми.

В минувшем марте родители одного из игроков академии сообщили полиции, что данные тренеры нецензурно высказываются в адрес молодых людей из-за их ошибок на тренировках. Кроме того, родители утверждали, что их сына ударили угловым флажком во время тренировочного сбора в Японии.

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