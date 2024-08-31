Маркиньос: Барко и Угальде точно могли бы играть в топовом европейском чемпионате

Крайний нападающий московского «Спартака» Маркиньос поделился мнением о качестве футболистов красно-белых.

«Спартак» — сильный и великий клуб, в котором всегда думают о результате. Здесь много отличных игроков. Например, Барко и Угальде точно могли бы играть в топовом европейском чемпионате. Из россиян? Не могу выделить кого-то одного. Список длинный, потому что много качественных игроков», — приводит слова Маркиньоса Sport24.

В нынешнем сезоне Барко принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Угальде сыграл восемь матчей во всех соревнованиях, в которых забил пять голов и сделал ассист. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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