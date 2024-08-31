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Стало известно последнее решение «Барселоны» по травмированному Френки де Йонгу

Стало известно последнее решение «Барселоны» по травмированному Френки де Йонгу
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«Барселона» определила временной отрезок в 15 ближайших дней, за который клуб должен определить готовность нидерландского полузащитника Френки де Йонга вернуться в состав команды, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, де Йонг получил травму лодыжки 21 апреля в «эль-класико» на «Сантьяго Бернабеу». Ранее он уже несколько раз травмировал данную часть ноги, в связи с чем футболисту потребовалось длительное лечение.

После травмы в матче с «Реалом» де Йонг больше не играл за «Барсу», но был вызван в сборную Нидерландов на чемпионат Европы, где не смог принять участие из-за дискомфорта в лодыжке.

По информации источника, «Барселона» требует от футболиста начать играть, даже если это вызывает дискомфорт, поскольку сильно нуждается в нём. Сам же игрок намерен полностью восстановиться, прежде чем вновь выйти на поле. В этой связи в случае, если «Барса» придёт к выводу, что Френки пока не готов играть, клуб будет настаивать на операции.

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