Сафонов может пропустить матч «ПСЖ» с «Лиллем» из-за вирусного заболевания

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рискует пропустить матч 3-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем», который состоится завтра, 1 сентября, по причине наличия у него вирусной инфекции. О наличии у 25-летнего голкипера заболевания информирует официальный сайт парижского клуба.

С такой же инфекцией столкнулся левый защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш.

Матч «Лилль» — «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа». В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Сафонов перешёл во французский гранд из «Краснодара» нынешним летом. На текущий момент он не дебютировал в составе «ПСЖ» в официальных матчах.

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