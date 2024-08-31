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Сафонов может пропустить матч «ПСЖ» с «Лиллем» из-за вирусного заболевания

Сафонов может пропустить матч «ПСЖ» с «Лиллем» из-за вирусного заболевания
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рискует пропустить матч 3-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем», который состоится завтра, 1 сентября, по причине наличия у него вирусной инфекции. О наличии у 25-летнего голкипера заболевания информирует официальный сайт парижского клуба.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Лилль
Лилль
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С такой же инфекцией столкнулся левый защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш.

Матч «Лилль» — «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа». В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Сафонов перешёл во французский гранд из «Краснодара» нынешним летом. На текущий момент он не дебютировал в составе «ПСЖ» в официальных матчах.

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