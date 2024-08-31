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«Наполи» исключил Осимхена из заявки команды на сезон Серии А и отдал его номер Лукаку

Руководство «Наполи» приняло решение исключить нападающего Виктора Осимхена из заявки команды на сезон Серии А, а также отдать его девятый игровой номер новоиспечённому форварду неаполитанского клуба Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, отношения между нигерийским футболистом и руководством «Наполи» окончательно разрушены.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в минувшее трансферное окно Осимхен был близок к переходу в лондонский «Челси». Однако вчера, 30 августа, 25-летний футболист отклонил последнее предложение «синих».

В сезоне-2023/2024 итальянского чемпионата Виктор Осимхен сыграл 25 матчей, отметившись 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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