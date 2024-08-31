Роналду надел на жеребьёвку Лиги чемпионов украшения общей стоимостью более € 7 млн

Суперзвезда «Аль Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду явился на прошедшую жеребьёвку Лиги чемпионов сезона-2024/2025, будучи одетым в украшения общей стоимостью £ 6 млн (более € 7 млн).

Как сообщает The Sun, часы, замеченные на руке именитого спортсмена, стоят колоссальные £ 2,2 млн, а значок легенды на пиджаке был сделан из 33-каратного бриллианта. Весь наряд Роналду сопровождался тремя бриллиантами на общую сумму £ 6 млн.

Фото: Claudio Lavenia/Getty Images

Напомним, на жеребьёвке задача 39-летнего Роналду заключалась в нажатии кнопки суперкомпьютера, в то время как искусственный интеллект делал жеребьёвку для каждой команды.

В первых двух турах нового сезона чемпионата Саудовской Аравии португалец забил два мяча и сделал результативную передачу.