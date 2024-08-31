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Финансовый директор РФС мог находиться на борту пропавшего на Камчатке вертолёта — Baza

Финансовый директор РФС мог находиться на борту пропавшего на Камчатке вертолёта — Baza
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Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена Полина Замятина могли находиться на борту пропавшего на Камчатке вертолёта. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, на текущий момент ведутся поисковые работы, которые осложняются плохой погодой и тёмным временем суток. Пока вертолёт не обнаружен.

Ранее в СМИ появилась информация, что вертолёт Ми-8 перестал выходить на связь после того, как отправился от вулкана Вачкажец в камчатский посёлок Николаевка. Подчёркивалось, что на борту самолёта находилось 22 человека (19 пассажиров и 3 члена экипажа). Спасательные службы сразу же приступили к поискам борта: по маршруту вылетел другой вертолёт авиакомпании, также были готовы вылететь спасатели МЧС.

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