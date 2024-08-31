«Кристал Пэлас» взял в аренду защитника «Челси» Трево Чалобу

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба продолжит карьеру в «Кристал Пэлас» на правах аренды, сообщает пресс-служба «орлов» в социальных сетях.

Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона‑2024/2025.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл 13 матчей за «синих» в АПЛ, в которых забил один гол. На его счету также три матча в Кубке Англии и одна игра в Кубке английской лиги, в которых Чалоба не отметился результативными действиями.

Всю свою карьеру защитник провёл в Англии, за исключением сезона-2020/2021, в котором он защищал цвета французского «Лорьяна».

Напомним, «Кристал Пэлас» не смог набрать очки в первых двух турах нового сезона АПЛ. Команда уступила «Брентфорду» (1:2) и «Вест Хэму» (0:2).