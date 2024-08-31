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«Легенда. Лидер. Друг». Кроос выложил совместные фото с Серхио Рамосом

«Легенда. Лидер. Друг». Кроос выложил совместные фото с Серхио Рамосом
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился совместными фотографиями с экс-защитником и капитаном «сливочных» Серхио Рамосом.

Фото: Из личного архива Тони Крооса

«Легенда. Лидер. Друг! Всегда рад видеть тебя, капитан», — написал Кроос в своём аккаунте в социальной сети.

Фото: Из личного архива Серхио Рамоса

«Моя коллекция футболок легенд не была бы полной без футболки одного из самых великих, моего брата Тони Крооса», — также написал Рамос в своём аккаунте в социальной сети.

Напомним, Кроос и Рамос вместе выступали в составе «Королевского клуба» с 2014 по 2021 год. Немецкий полузащитник провёл за «Реал» 465 матчей во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 99 результативными передачами. Испанский защитник сыграл 671 матч во всех соревнованиях, в которых забил 101 гол и сделал 40 ассистов.

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