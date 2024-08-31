Слишкович призвал прекратить нападки в адрес Соболева

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович призвал прекратить хейт в отношении экс-нападающего красно-белых Александра Соболева, который вчера, 30 августа, официально перешёл в «Зенит».

«Честно, не знаю, кому интересно показывать Александра Соболева как человека и игрока, который создаёт проблемы и оставляет команду своим поведением перед важной игрой. По отношению к Саше это неправильно. Тем более в момент, когда он уже подписал контракт с «Зенитом».

У нас всегда были честные и профессиональные отношения. Никогда не имел с ним проблем. Всё, что происходит в раздевалке, должно оставаться в раздевалке. Сейчас люди хотят показать Сашу таким человеком, который думает только о себе, – это некорректно», – приводит слова Слишковича Metaratings.

Напомним, в конце июля Соболев был отстранён от тренировок в «Спартаке».