В РФС ждут информацию о судьбе финансового директора Замятина, находившегося на Камчатке

В РФС прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что финансовый директор организации Арсений Замятин вместе с супругой могли быть пассажирами пропавшего на Камчатке вертолёта.

«Финансовый директор РФС Арсений Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов.

Мы ожидаем информацию от спасателей и молимся о судьбах пропавших. Наши мысли с родными Арсения и Полины», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович в службе коммуникаций РФС.

Ранее в СМИ появилась информация, что вертолёт Ми-8 перестал выходить на связь после того, как отправился от вулкана Вачкажец в камчатский посёлок Николаевка. Подчёркивалось, что на борту самолёта находилось 22 человека (19 пассажиров и 3 члена экипажа). Спасательные службы сразу же приступили к поискам борта: по маршруту вылетел другой вертолёт авиакомпании, также были готовы вылететь спасатели МЧС.