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«Мы решим эту проблему». Анчелотти — об отставании «Реала» от «Барселоны» в Ла Лиге

«Мы решим эту проблему». Анчелотти — об отставании «Реала» от «Барселоны» в Ла Лиге
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался относительно отставания «сливочных» от «Барселоны» в турнирной таблице испанской Примеры, которое составляет четыре очка.

«Это мелочи, в большей степени на нас повлияло то, что мы сыграли не лучшим образом. Сезон очень длинный, однако мы отстаём на четыре очка, именно потому что провели матчи не очень хорошо.

Давит ли подобное обстоятельство на нас? Абсолютно нет, постепенно мы решим эту проблему», — приводит слова Анчелотти Marca.

После трёх туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали девять очков и занимают первое место. «Сливочные» заработали пять очков и располагаются на четвёртой строчке.

В 4-м туре Ла Лиги подопечные Анчелотти встретятся с «Бетисом». Игра состоится завтра, 1 сентября.

Турнирная таблица Ла Лиги
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