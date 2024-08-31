«Уфа» потерпела второе драматичное поражение подряд в Первой лиге

В Уфе на стадионе «Нефтяник» завершился матч 8-го тура Мелбет Первой лиги, в котором одноимённый клуб потерпел поражение от столичного «Торпедо» (0:1).

Единственный гол на 85-й минуте встречи забил полузащитник гостей Артём Соколов.

Эта победа позволила команде Олега Кононова как минимум временно выйти на первое место в турнирной таблице Первой лиги с 16 очками. «Уфа» же потерпела второе драматичное поражение подряд. В прошлом туре команда из столицы Башкортостана уступила «Сочи» (3:4), ведя по ходу встречи 3:1. Команда Евгения Харлачёва занимает промежуточное 15-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Торпедо» примет дома тульский «Арсенал». Уфимцы поедут в гости к ярославскому «Шиннику».