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«Уфа» потерпела второе драматичное поражение подряд в Первой лиге

«Уфа» потерпела второе драматичное поражение подряд в Первой лиге
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В Уфе на стадионе «Нефтяник» завершился матч 8-го тура Мелбет Первой лиги, в котором одноимённый клуб потерпел поражение от столичного «Торпедо» (0:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 8-й тур
31 августа 2024, суббота. 12:30 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Соколов – 85'    

Единственный гол на 85-й минуте встречи забил полузащитник гостей Артём Соколов.

Эта победа позволила команде Олега Кононова как минимум временно выйти на первое место в турнирной таблице Первой лиги с 16 очками. «Уфа» же потерпела второе драматичное поражение подряд. В прошлом туре команда из столицы Башкортостана уступила «Сочи» (3:4), ведя по ходу встречи 3:1. Команда Евгения Харлачёва занимает промежуточное 15-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Торпедо» примет дома тульский «Арсенал». Уфимцы поедут в гости к ярославскому «Шиннику».

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