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Анчелотти: Мбаппе не забивает голов, но он опасен

Анчелотти: Мбаппе не забивает голов, но он опасен
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил уровень игры нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе.

«На мой взгляд, Килиан играет очень хорошо. Он не забивает голов, но Мбаппе опасен. Я не думаю, что у него есть проблемы с адаптацией.

Оборонительная работа? Она должна быть более коллективной, но очевидно, нападающие менее вовлечены в эту работу», — приводит слова Анчелотти Marca.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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