Анчелотти: Мбаппе не забивает голов, но он опасен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил уровень игры нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе.

«На мой взгляд, Килиан играет очень хорошо. Он не забивает голов, но Мбаппе опасен. Я не думаю, что у него есть проблемы с адаптацией.

Оборонительная работа? Она должна быть более коллективной, но очевидно, нападающие менее вовлечены в эту работу», — приводит слова Анчелотти Marca.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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