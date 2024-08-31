«Барселона» — «Вальядолид»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:00

Сегодня, 31 августа, состоится матч 4-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Вальядолид». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После трёх туров испанской Примеры сине-гранатовые набрали девять очков и занимают первое место. «Вальядолид» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на 11-й строчке.

В минувшем туре чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Райо Вальекано» со счётом 2:1. «Вальядолид» сыграл вничью с «Леганесом» (0:0).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: