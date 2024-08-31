«Спартак» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Матч начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за шесть матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0). «Рубин» победил махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0.