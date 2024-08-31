Веретенников: Соболев может усилить атакующий потенциал «Зенита»

Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников поделился мнением о переходе форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Это действительно громкий трансфер. Соболев – хороший футболист, который может усилить атакующий потенциал питерцев. Вопрос, выиграет ли он конкуренцию за место в стартовом составе «Зенита», – приводит слова Веретенникова Metaratings.

О переходе 27-летнего нападающего в «Зенит» было официально объявлено вчера, 30 августа. В прошлом месяце футболист был отстранён от тренировок с красно-белыми. В нынешнем сезоне Соболев сыграл один матч в чемпионате России, в котором не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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