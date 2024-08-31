ФИФА вновь отложила заседание по рассмотрению требования Палестины отстранить Израиль

ФИФА снова отложила заседание по рассмотрению требования Палестинской футбольной ассоциации (PFA) об отстранении сборных Израиля от международных турниров из-за ситуации в Газе, сообщает Reuters.

По информации источника, в пятницу вечером, 30 августа, в ФИФА заявили, что теперь заседание по этому вопросу намечено на октябрь.

Изначально PFA представила предложение о приостановке членства Израиля в мае, и ФИФА приказала провести срочную правовую оценку и пообещала рассмотреть его на внеочередном заседании своего совета в июле. В прошлом месяце в организации заявили, что правовая оценка будет передана в Совет ФИФА к 31 августа.

«ФИФА получила независимую правовую оценку предложений Палестинской футбольной ассоциации против Израиля. Эта оценка будет направлена в Совет ФИФА для рассмотрения, чтобы обсудить этот вопрос на следующем заседании, которое состоится в октябре», — сказано в сообщении ФИФА.