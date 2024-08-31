Тихонов прокомментировал курьёзный автогол «Енисея» в матче Первой лиги с «Балтикой»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал защитников своей команды после поражения в домашнем матче Первой лиги с «Балтикой» (1:2), который прошёл сегодня, 31 августа.

Напомним, в начале второго тайма защитник «Енисея» Томас Рукас в спокойной ситуации отдал пас назад своему вратарю Станиславу Антипину, у которого неожиданно возникли сложности с обработкой, в результате чего мяч оказался в сетке. Благодаря этому курьёзному автоголу «Балтика» повела со счётом 2:0.

«Если мы такие голы сами себе забиваем, нам будет очень тяжело играть… Футбол не прощает ошибок. Таких, как вот сегодня были. Очень много ошибок было от центральных защитников. Я давно не видел, чтобы так безобразно сыграли центральные защитники. И плюс ещё «привезли» себе гол. Я понимаю, что вратарь должен был справляться с мячом, который отдаётся ему в ноги, но, видите...» — сказал Тихонов на пресс-конференции.