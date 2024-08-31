Игорь Черевченко: пока предложений от клубов нет, взял паузу

Российский тренер Игорь Черевченко ответил на вопрос о своей деятельности после ухода из воронежского «Факела».

«Я сейчас не в Москве, после ухода из «Факела» занимаюсь своими делами. Пока предложений от клубов нет, взял паузу. Но за футболом слежу», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Черевченко занимал должность главного тренера «Факела» с апреля по август 2024 года. За этот период под его руководством воронежский клуб провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых один раз одержал победу, четыре раза сыграл вничью и пять раз потерпел поражение.

После шести туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Факел» заработал четыре очка и располагается на 15-й строчке.

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