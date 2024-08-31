Игорь Черевченко: «Локомотив» показал, что незаменимых нет

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о текущей игровой форме железнодорожников.

«Почему никто не ожидал, что «Локомотив» будет лидировать в таблице? В команде хорошие молодые ребята. Имена в футбол не играют, это делают футболисты. Незаменимых людей нет. Вот это и показал «Локомотив». Молодые ребята себя хорошо проявляют, тот же Батраков, например», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После шести туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 15 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице санкт-петербургского «Зенита» на одно очко.

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