Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Черевченко: «Локомотив» показал, что незаменимых нет

Игорь Черевченко: «Локомотив» показал, что незаменимых нет
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о текущей игровой форме железнодорожников.

«Почему никто не ожидал, что «Локомотив» будет лидировать в таблице? В команде хорошие молодые ребята. Имена в футбол не играют, это делают футболисты. Незаменимых людей нет. Вот это и показал «Локомотив». Молодые ребята себя хорошо проявляют, тот же Батраков, например», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После шести туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 15 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице санкт-петербургского «Зенита» на одно очко.

Материалы по теме
Игорь Черевченко: пока предложений от клубов нет, взял паузу

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android