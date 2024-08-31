Тен Хаг назвал «глупой» аналитику Ширера по игре Рашфорда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на критику экс-форварда «Ньюкасла» Алана Ширера в адрес крайнего нападающего манкунианцев Маркуса Рашфорда, посвящённую его не самой высокой результативности.

«Вы, ребята, критикуете всех, не имеет значения, выигрываем мы или проигрываем. Если я убираю футболиста с поля, то кто-то делает вывод, что я был им недоволен. Но я был очень доволен Раши в предсезонке, также в матчах с «Фулхэмом» и «Брайтоном».

Я поменял его [в матче с «Брайтоном»] не потому, что уровень его игры не соответствовал, а потому что нам пришлось провести ротацию, ведь на скамейке запасных есть хорошие футболисты, способные привнести новую энергию. Иногда игрок может быть заменён. В данном случае это был глупый анализ от эксперта», — приводит слова тен Хага BBC.

В матче 2-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:1) тен Хаг заменил Рашфорда на 65-й минуте.

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