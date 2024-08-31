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Черевченко надеется, что «Локомотив» сможет сохранить лидирующие позиции в РПЛ

Черевченко надеется, что «Локомотив» сможет сохранить лидирующие позиции в РПЛ
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Российский тренер Игорь Черевченко высказался о перспективах «Локомотива» в нынешнем сезоне после удачного старта в РПЛ, где по итогам шести туров железнодорожники лидируют с 15 очками.

«Тяжело говорить, сможет ли «Локомотив» удержать лидерство. Сейчас будет пауза на сборные, а потом будет видно. Другие команды тоже будут готовиться, но надеюсь, что «Локомотив» сохранит лидирующие позиции», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент победная серия команды Михаила Галактионова в чемпионате и Кубке России составляет семь матчей. В ближайшей игре железнодорожники сыграют дома с «Краснодаром» в рамках 7-го тура РПЛ. Игра пройдёт в воскресенье, 1 сентября, в Москве на «РЖД Арене» и начнётся в 19:45 мск.

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