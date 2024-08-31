На официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было опубликовано полное расписание всех матчей общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Эта стадия соревнования, в которой примут участие 36 клубов, пройдёт с 17 сентября по 29 января. Каждой команде предстоит провести восемь матчей с разными соперниками. Четыре игры пройдут дома, ещё четыре — на выезде.

Фото: Официальный сайт УЕФА

Фото: Официальный сайт УЕФА

Все 36 клубов представлены в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов при новом формате выйдут команды, которым удалось занять первые восемь мест. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в стыковых матчах. Клубы, расположившиеся на местах с 25-го по 36-е, покинут главный европейский клубный турнир.

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