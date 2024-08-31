«Это что за фигня?» Морган возмутился странному удалению Райса в матче с «Брайтоном»

Британский журналист Пирс Морган эмоционально отреагировал на неоднозначное удаление полузащитника лондонского «Арсенала» Деклана Райса в домашнем матче «канониров» с «Брайтоном» в 3-м туре АПЛ, который проходит в эти минуты.

В начале второго тайма футболист «Брайтона» Йоэл Велтман возле углового флажка после борьбы с Райсом ударил последнего сзади по ноге, однако арбитр встречи Крис Кавана усмотрел в этом эпизоде нарушение именно со стороны Деклана, более того — показал ему вторую жёлтую карточку и удалил с поля.

Фото: Кадр из трансляции

«Что это за фигня была? Деклан Райс удалён с поля за то, что его избили ногами? Худшее решение по красной карточке, которое я когда-либо видел. Худшее решение по красной карточке в истории футбола», — написал Морган на своей странице в социальных сетях.