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«Это что за фигня?» Морган возмутился странному удалению Райса в матче с «Брайтоном»

«Это что за фигня?» Морган возмутился странному удалению Райса в матче с «Брайтоном»
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Британский журналист Пирс Морган эмоционально отреагировал на неоднозначное удаление полузащитника лондонского «Арсенала» Деклана Райса в домашнем матче «канониров» с «Брайтоном» в 3-м туре АПЛ, который проходит в эти минуты.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Хаверц – 38'     1:1 Педро – 58'    
Удаления: Райс – 49' / нет

В начале второго тайма футболист «Брайтона» Йоэл Велтман возле углового флажка после борьбы с Райсом ударил последнего сзади по ноге, однако арбитр встречи Крис Кавана усмотрел в этом эпизоде нарушение именно со стороны Деклана, более того — показал ему вторую жёлтую карточку и удалил с поля.

Фото: Кадр из трансляции

«Что это за фигня была? Деклан Райс удалён с поля за то, что его избили ногами? Худшее решение по красной карточке, которое я когда-либо видел. Худшее решение по красной карточке в истории футбола», — написал Морган на своей странице в социальных сетях.

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