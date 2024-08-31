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Защитник «Арсенала» Деклан Райс получил первую красную карточку за карьеру в АПЛ

Защитник «Арсенала» Деклан Райс получил первую красную карточку за карьеру в АПЛ
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В эти минуты в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» проходит матч 3-го тура нового сезона АПЛ, в котором «Арсенал» принимает «Брайтон». На данный момент идёт середина второго тайма, счёт в матче 1:1.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Хаверц – 38'     1:1 Педро – 58'    
Удаления: Райс – 49' / нет

На 49-й минуте встречи за вторую жёлтую карточку был удалён с поля защитник «канониров» Деклан Райс.

Примечательно, что ранее 25-летний футболист никогда не удалялся с поля за все 245 матчей за карьеру в элитном английском дивизионе.

Деклан Райс выступает за «Арсенал» с сезона-2023/2024. Ранее защитник играл только за «Вест Хэм». В минувшем сезоне он провёл 38 матчей в АПЛ за «пушкарей», в которых забил семь голов и сделал восемь результативных передач. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2028 года.

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