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Все 18 матчей последнего тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут одновременно

Все 18 матчей последнего тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут одновременно
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В 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025, который пройдёт 29 января, все 36 клубов-участников турнира начнут свои матчи в 23:00 мск.

Фото: Официальный сайт УЕФА

Общий этап главного европейского клубного турнира пройдёт с 17 сентября по 29 января. Каждой команде предстоит провести восемь матчей с разными соперниками. Четыре игры пройдут дома, ещё четыре — на выезде.

Все 36 клубов представлены в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов при новом формате выйдут команды, которым удалось занять первые восемь мест. Команды с 9-го по 24-е место примут участие в стыковых матчах. Клубы, расположившиеся с 25-го по 36-е место, покинут главный европейский клубный турнир.

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