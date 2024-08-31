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Уверенные победы ЦСКА и «Зенита», медали российских паралимпийцев. Главное к вечеру

ЦСКА и «Зенит» одержали победы в матчах 7-го тура РПЛ, «Борнмут» смог победить «Эвертон» в матче АПЛ, проигрывая 0:2 к 87-й минуте, россияне завоевали очередные медали на Паралимпиаде-2024. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 31 августа.

Футбол

«Арсенал» упустил победу после удаления Райса и впервые в сезоне потерял очки.

Голы Мусаева и Мойзеса помогли ЦСКА обыграть «Химки» в матче 7-го тура РПЛ.

«Борнмут» победил «Эвертон» в матче АПЛ, проигрывая 0:2 к 87-й минуте.

Дубль Лусиано Гонду помог «Зениту» разгромить «Пари НН» в матче 7-го тура РПЛ.

«Барселона» разгромила «Вальядолид» в матче 4-го тура Примеры со счётом 7:0.

Хоккей

ЦСКА одолел «Торпедо» в матче Кубка мэра Москвы.

Теннис

Анастасия Потапова не смогла выйти в четвёртый круг US Open, уступив Каролине Муховой.

Баскетбол

Самый молодой игрок НБА прошлого сезона сломал ногу и выбыл на неопределённый срок.

Авто

Норрис завоевал поул на Гран-при Италии, Ферстаппен — 7-й.

Марк Маркес выиграл спринт MotoGP в Арагоне, Мартин — 2-й, Акоста – 3-й.

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