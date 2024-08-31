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ЦСКА и Зенит одержали победы в РПЛ, медали российских паралимпийцев

Уверенные победы ЦСКА и «Зенита», медали российских паралимпийцев. Главное к вечеру
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ЦСКА и «Зенит» одержали победы в матчах 7-го тура РПЛ, «Борнмут» смог победить «Эвертон» в матче АПЛ, проигрывая 0:2 к 87-й минуте, россияне завоевали очередные медали на Паралимпиаде-2024. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 31 августа.

Футбол

«Арсенал» упустил победу после удаления Райса и впервые в сезоне потерял очки.

Голы Мусаева и Мойзеса помогли ЦСКА обыграть «Химки» в матче 7-го тура РПЛ.

«Борнмут» победил «Эвертон» в матче АПЛ, проигрывая 0:2 к 87-й минуте.

Дубль Лусиано Гонду помог «Зениту» разгромить «Пари НН» в матче 7-го тура РПЛ.

«Барселона» разгромила «Вальядолид» в матче 4-го тура Примеры со счётом 7:0.

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