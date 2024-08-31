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«Химки» — ЦСКА: Мойзес укрепил преимущество красно-синих

«Химки» — ЦСКА: Мойзес укрепил преимущество красно-синих
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В эти минуты идёт матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу красно-синих.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 38'     0:2 Мойзес – 63'    

На 62-й минуте защитник Мойзес забил второй гол ЦСКА в матче.

Ранее, на 38-й минуте, счёт во встрече открыл нападающий гостей Тамерлан Мусаев.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. ЦСКА заработал 10 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре чемпионата России красно-синие разгромили «Акрон» со счётом 4:0. «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (3:3).

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