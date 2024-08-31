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«Арсенал» упустил победу после удаления Райса и впервые в сезоне потерял очки

«Арсенал» упустил победу после удаления Райса и впервые в сезоне потерял очки
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В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором «Арсенал» поделил очки с «Брайтоном» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Хаверц – 38'     1:1 Педро – 58'    
Удаления: Райс – 49' / нет

Счёт в матче на 38-й минуте открыл полузащитник хозяев Кай Хаверц. Гости смогли восстановить равновесие на 58-й минуте усилиями Жоао Педро.

Матч был омрачён странным решением главного арбитра Криса Каваны, который на 49-й минуте показал вторую жёлтую карточку и выгнал с поля защитника «Арсенала» Деклана Райса. Примечательно, что в данном эпизоде именно последний являлся пострадавшим — он получил сзади по ногам от Йоэла Велтмана. Через девять минут после этого удаления гостям удалось сравнять счёт.

По завершении этого матча обе команды имеют по семь очков и временно делят первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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