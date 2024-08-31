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«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30 мск

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 31 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вест Хэм» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. «Молотобойцы» набрали три очка за два матча. «Манчестер Сити» заработал шесть очков и располагается на первой строчке.

В первом круге минувшего сезона английской Премьер-лиги «горожане» обыграли лондонский клуб со счётом 3:1. Во втором круге «Манчестер Сити» одержал победу с аналогичным счётом.

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