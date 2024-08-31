Слишкович: переход Соболева в «Зенит» — это бизнес

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева из московского клуба в «Зенит».

«Переход Соболева в «Зенит»? Это бизнес. Футболисты всегда переходили из клуба в клуб — это нормальный процесс. Я уже три месяца не в «Спартаке», не знаю всех подробностей. Саша провёл все сборы нормально, вышел с «Оренбургом», и после этого началась вся история.

Купили и купили Соболева. Такие трансферы бывают каждый день. Теперь надо знать планы «Спартака» — возможно, они захотят подписать другого игрока в атаку вместо него, но это уже политика клуба», — приводит слова Слишковича Metaratings.

О переходе 27-летнего нападающего в «Зенит» было официально объявлено вчера, 30 августа. В минувшем месяце футболист был отстранён от тренировок с красно-белыми. В нынешнем сезоне Соболев сыграл один матч в чемпионате России, в котором не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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