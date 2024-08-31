Черевченко: ЦСКА непонятная для меня команда — у них пока нет стабильности

Российский тренер Игорь Черевченко назвал потенциальных конкурентов «Зенита» за титул РПЛ в нынешнем сезоне.

«Пока рано говорить, кто может составить конкуренцию «Зениту». Прошло не так много туров. После первого круга можно что-то говорить. По составу «Спартак», «Динамо», «Локомотив» могут бороться с ними. ЦСКА пока непонятная для меня команда.

У армейцев нет стабильности. Не думаю, что им надо кого-то покупать — и так много футболистов. Не знаю, в чём дело. Пускай тренер разбирается. Не надо Николичу что-то исправлять, просто надо подправить немного. Игроки в команде собраны неплохие, сделали приобретения под Николича», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.