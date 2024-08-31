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Голы Мусаева и Мойзеса помогли ЦСКА обыграть «Химки» в матче 7-го тура РПЛ

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Матч закончился победой красно-синих со счётом 2:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник Мойзес забил второй гол ЦСКА в матче.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре чемпионата России красно-синие разгромили «Акрон» со счётом 4:0. «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (3:3).

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