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Химки — ЦСКА 0:2, результат матча 7-го тура РПЛ 31 августа 2024 года

Голы Мусаева и Мойзеса помогли ЦСКА обыграть «Химки» в матче 7-го тура РПЛ
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Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Матч закончился победой красно-синих со счётом 2:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 38'     0:2 Мойзес – 63'    

На 38-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник Мойзес забил второй гол ЦСКА в матче.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре чемпионата России красно-синие разгромили «Акрон» со счётом 4:0. «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (3:3).

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