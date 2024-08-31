Гафин: в «Динамо» есть люди, которые придут на крестный ход вокруг «ВТБ Арены»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин оценил инициативу болельщиков бело-голубых провести крестный ход вокруг «ВТБ Арены» 12 сентября.

«Да, я тоже, как и вы, об этом прочитал в новостных источниках. Совместного у нас, скорее всего, ничего организовано не будет, потому что, как мне кажется, эта акция добровольная. И все те, кто посчитает нужным в ней участвовать, придут. Мне кажется, всё должно быть именно так, и никакого ресурса для дополнительного привлечения людей не нужно. Это просто по пожеланию.

Хотел бы кто-то из клуба принять участие? Уверен, что есть такие люди, которые с удовольствием примут участие в этой акции.

Как отношусь к такой инициативе? Я считаю, всё, что направлено на конструктив и на позитив, — очень хорошо. У людей разные способы выражения, разные способы того, как и чем помочь клубу. Это один из них. И если всё делается искренне, от чистой души, я полностью «за», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее о данной инициативе сообщил основатель Всероссийского общества болельщиков и поклонник «Динамо» Александр Шпрыгин.

На данный момент бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 очков после шести матчей.