Врач ЦСКА рассказал о состоянии Роши после столкновения в матче с «Химками»

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии бразильского защитника клуба Виллиана Роши после столкновения в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Футболист получил болезненный удар по голове в середине первого тайма.

«Всё хорошо, зашивать не будем», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Матч закончился победой красно-синих со счётом 2:0.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.