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«В футболе возможно всё». Ташуев — о вероятности возвращения в «Ахмат»

«В футболе возможно всё». Ташуев — о вероятности возвращения в «Ахмат»
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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о возможности снова возглавить грозненский клуб.

«Возвращение в «Ахмат»? Не хочу об этом говорить, там есть действующий тренер. В футболе возможно всё, но на сегодняшний день никто из клуба со мной не общался», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Ташуев работал в «Ахмате» в сезоне-2022/2023. Под его руководством команда заняла пятое место в РПЛ. Затем специалист возглавил воронежский «Факел», из которого ушёл в апреле этого года.

После 6-го тура таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за шесть матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 14 очков. На третьей строчке располагается «Краснодар», у которого 12 очков. «Ахмат» находится на 15-й строчке.

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