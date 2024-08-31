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«Ахмат» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ начнётся в 20:00 мск

«Ахмат» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена (Грозный)». В качестве главного арбитра встречи выступит Роман Сафьян. Матч начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За всю историю своего пути в футболе команды ещё не проводили личных встреч. Сегодня состоится первый очный матч клубов.

«Ахмат» набрал четыре очка и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» после аналогичного количества матчей заработал столько же очков и располагается на 14-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив», в активе которого 15 очков.

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