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Тамерлан Мусаев прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Химками»

Тамерлан Мусаев прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Химками»
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0), высказался о конкуренции в линии нападения армейского клуба, а также поделился эмоциями от попадания в состав сборной России.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 38'     0:2 Мойзес – 63'    

— Тяжёлая погода была, тяжёлый соперник. Думаю, с этим клубом никому легко не будет. Парни — красавцы, выдержали. Всех с победой!

— Есть ощущение, что у вас нет большой конкуренции в атаке. Насколько это влияет на подход к матчу?
— На меня никак не влияет. Сейчас у меня тоже есть конкуренты. Если я не буду соответствовать, тоже могу сесть в запас. Пока получается забивать и использовать шанс.

— Что испытываете после попадания в состав сборной?
— Я очень рад. Это прекрасная возможность потренироваться с лучшими игроками России. Топовый опыт, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

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