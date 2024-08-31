Тамерлан Мусаев прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Химками»

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0), высказался о конкуренции в линии нападения армейского клуба, а также поделился эмоциями от попадания в состав сборной России.

— Тяжёлая погода была, тяжёлый соперник. Думаю, с этим клубом никому легко не будет. Парни — красавцы, выдержали. Всех с победой!

— Есть ощущение, что у вас нет большой конкуренции в атаке. Насколько это влияет на подход к матчу?

— На меня никак не влияет. Сейчас у меня тоже есть конкуренты. Если я не буду соответствовать, тоже могу сесть в запас. Пока получается забивать и использовать шанс.

— Что испытываете после попадания в состав сборной?

— Я очень рад. Это прекрасная возможность потренироваться с лучшими игроками России. Топовый опыт, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.