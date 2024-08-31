Хосеп Гвардиола высказался о лидерских качествах форварда «Манчестер Сити» Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о лидерских качествах нападающего Эрлинга Холанда.

«Влияние Холанда в раздевалке? [Стало] немного выше. Он знает обстановку, игроков, то, как мы живём. Это процесс, и если он задержится здесь подольше, то станет одним из капитанов команды, это нормальная роль. Но его влияние с тех пор, как он приехал, было очень положительным. Он всегда счастлив, позитивен и невероятен.

Вижу ли его в роли лидера? Да, он абсолютно точно должен им быть, когда ты играешь во всех матчах и так активен на поле — да. Лидеры, может быть, и не говорят много, но они — лидеры. Они проявляют себя на поле и, если возникает большая проблема, вмешиваются.

Иногда тебе нужна повязка, чтобы быть лидером. Шаг за шагом это произойдёт. Это уже третий сезон вместе. Если он задержится, то станет одним из самых старших игроков в команде. Это нормально и естественно, что так произойдёт», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба на официальном сайте.