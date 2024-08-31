Круговой: ЦСКА очень много позволил «Химкам» у своих ворот

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу в матче 7-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» (2:0).

— Хорошая игра. Хорошо, что победили. Конечно, очень многое сегодня позволили у своих ворот, но здорово, что не пропустили в концовке и закончили с нулём. Хорошая победа.

— Было чувство облегчения после первого гола за ЦСКА в прошлом матче?

— Нет, не почувствовал. Хороший гол, всё нормально, — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.