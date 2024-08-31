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Лукас Вера: «Химки» заслуживали ничью в матче с ЦСКА

Лукас Вера: «Химки» заслуживали ничью в матче с ЦСКА
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Полузащитник «Химок» Лукас Вера поделился мнением о матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-чёрные встречались с московским ЦСКА. Матч закончился победой красно-синих со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 38'     0:2 Мойзес – 63'    

«Мы заслуживали ничью в матче с ЦСКА. Мы играли хорошо, но не реализовали свои моменты. Если так будет продолжаться, то будет очень сложно», — передаёт слова Веры корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

На 38-й минуте счёт открыл нападающий гостей Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник Мойзес забил второй гол ЦСКА в матче.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

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