Лукас Вера: «Химки» заслуживали ничью в матче с ЦСКА

Полузащитник «Химок» Лукас Вера поделился мнением о матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-чёрные встречались с московским ЦСКА. Матч закончился победой красно-синих со счётом 2:0.

«Мы заслуживали ничью в матче с ЦСКА. Мы играли хорошо, но не реализовали свои моменты. Если так будет продолжаться, то будет очень сложно», — передаёт слова Веры корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

На 38-й минуте счёт открыл нападающий гостей Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник Мойзес забил второй гол ЦСКА в матче.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.