Круговой оценил выступление ЦСКА в первой части сезона

Левый защитник московского ЦСКА Данил Круговой после уверенной победы над подмосковными «Химками» (2:0) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги оценил выступление армейцев в первой части нынешнего сезона.

«В начале были тяжёлые выезды: один в Ростов и два — в Краснодар. Там было трудно добыть очки, но хорошо, что это закончилось. Теперь играем дома, и не надо далеко ехать», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.