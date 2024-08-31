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Круговой оценил выступление ЦСКА в первой части сезона

Круговой оценил выступление ЦСКА в первой части сезона
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Левый защитник московского ЦСКА Данил Круговой после уверенной победы над подмосковными «Химками» (2:0) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги оценил выступление армейцев в первой части нынешнего сезона.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 38'     0:2 Мойзес – 63'    

«В начале были тяжёлые выезды: один в Ростов и два — в Краснодар. Там было трудно добыть очки, но хорошо, что это закончилось. Теперь играем дома, и не надо далеко ехать», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

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