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Игрок «Химок» Вера: у нас хороший состав, но надо побеждать и забивать

Игрок «Химок» Вера: у нас хороший состав, но надо побеждать и забивать
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Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера поделился мнением об игре подмосковной команды после поражения в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 38'     0:2 Мойзес – 63'    

«Мы хорошо играем, но в первом матче сезона не реализовали два пенальти. С «Зенитом» и «Ахматом» пропустили в самом конце и не добились победы. Нам нужно продолжать работать. У нас есть хороший состав, но необходимо побеждать и забивать», — передаёт слова Веры корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре чемпионата России красно-синие разгромили «Акрон» со счётом 4:0, а «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (3:3).

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