Игрок «Химок» Вера: у нас хороший состав, но надо побеждать и забивать

Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера поделился мнением об игре подмосковной команды после поражения в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

«Мы хорошо играем, но в первом матче сезона не реализовали два пенальти. С «Зенитом» и «Ахматом» пропустили в самом конце и не добились победы. Нам нужно продолжать работать. У нас есть хороший состав, но необходимо побеждать и забивать», — передаёт слова Веры корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре чемпионата России красно-синие разгромили «Акрон» со счётом 4:0, а «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (3:3).