Круговой: мне ничего не известно о сборных Вьетнама и Таиланда

Защитник сборной России Данил Круговой поделился ожиданиями от сентябрьского сбора. Национальная команда России 5 и 7 сентября проведёт два выездных товарищеских матча: с Вьетнамом и с Таиландом. Игры пройдут в Ханое (Вьетнам).

— Ничего не известно о соперниках. Рад, что вызвали и что попал в расширенный список. Нет цели по голевым действиям. Просто хочется провести хороший матч за сборную России.

— Для вас это будет тяжёлый выезд?

— Для всех выезд будет одинаковым. Почему только лично для меня? Поедем, и всё будет хорошо, — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0).